OPERAÇÃO CONJUNTA ENTRE PM, PC E GM LOCALIZA CORPO E APREENDE PRINCIPAL SUSPEITO DA MORTE DE MOTOTAXISTA EM GUAMARÉ

Uma Operação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, apreendeu na ultima quarta-feira (30), um adolescente de 17 anos suspeito da morte do mototaxista que desapareceu no último Sábado (27/10/24) na cidade de Guamaré.

A ação se deu por volta das 09h da manhã após o principal suspeito, um adolescente de 17 anos ser apreendido. Após a localização do menor, ele confessou o ato e informou aos policiais a localização do corpo em um terreno no caminho para o lixão de Guamaré.

As Equipes se deslocaram até o local e encontraram o cadáver em estado de decomposição parcialmente carbonizado.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a motivação do crime segue em investigação pelo Delegado para finalização do Inquérito Policial. A Polícia Militar informa que o êxito da operação que resultou na resolução do crime e encontro do cadáver foi possível graças à colaboração da população com informações e união das forças de segurança atuantes no município”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

SOLIDARIEDADE

O 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré se solidariza com a família enlutada desejando conforto e alívio pela possibilidade de ofertar um sepultamento ao ente querido que estava desaparecido.

Com informações da Polícia Militar