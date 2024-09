OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO BENTO PRENDE DUAS PESSOAS EM FLAGRANTE; CANDIDATO A VICE É ALVO DE MANDADO

Uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26), prendeu ao menos duas pessoas em flagrante no município de São Bento, Sertão do estado. Como observou o ClickPB a operação investiga compra de votos e aliciamento violento de eleitores (voto de cabresto) na cidade sertaneja.

De acordo com a PF, as prisões em flagrante realizadas hoje (26) ocorreram em meio ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão em diversos bairros. As prisões em flagrante foram por posse ilegal de arma de uso restrito, sendo apreendido inclusive um fuzil.

De acordo com PF, entre os presos em flagrante está o segurança de um candidato. Já entre os alvos de mandados, detalhados pela Polícia Federal, está o candidato a vice-prefeito ‘Rafinha Banana’ (Republicanos).