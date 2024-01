OPERAÇÃO PATRULHA: POLÍCIA MILITAR RECUPERA VEÍCULO E PRENDE HOMEM POR FURTO DE MOTO EM GUAMARÉ

Numa operação bem sucedida denominada por ‘Patrulha’, a 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré prendeu, na madrugada da ultima segunda-feira (29), um homem suspeito de furtar uma motocicleta no Conjunto Paulo Bento.

O veículo foi recuperado pela Policia Militar ainda de posse do suspeito na RN221, estrada que liga Guamaré ao município de Macau.

A ação se deu após Policiais Militares receberem uma denúncia por volta das 02h da madrugada. A vítima informou que o suspeito teria entrado em sua residência, pegado sua motocicleta sem permissão, e teria ido ao Distrito de Diogo Lopes, em Macau, para trocar o veículo por drogas.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a equipe iniciou diligências e encontrou o homem na RN221, na divisa do município de Guamaré com Macau. Foi dada voz de prisão pelo crime de FURTO (Art 155 do CPB) e o suspeito conduzido a 5ª DRPC em Macau. O mesmo suspeito tem uma extensa ficha criminal sendo preso por Tráfico de Drogas, Furto, dentre outros crimes e mais uma vez deverá ficar a disposição da justiça”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar