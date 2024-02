OPERAÇÃO PORTE ILEGAL: POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM GUAMARÉ

Numa operação bem sucedida denominada por ‘Porte Ilegal’, a 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu nos primeiros minutos desta sexta-feira (16), um homem suspeito de portar ilegalmente uma arma de fogo de fabricação artesanal, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A ação se deu, por volta as 00h10, após os Policiais Militares receberem durante patrulhamento, uma denúncia de um popular que um homem estaria perturbando o sossego dos vizinhos fazendo muito barulho com gritarias e algazarra na Rua Esportiva, Baixa do Meio.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe se diligenciou ao local e orientando o homem solicitou que o mesmo se recolhesse e deixasse de barulho. Após a saída dos Policiais o homem retomou a conduta indo a Equipe mais uma vez e o alertando sobre o risco de ser conduzido. A Equipe foi acionada novamente e chegando ao local encontrou o homem sentado em frente a sua residência portando o que seria uma arma de fogo. A Equipe rendeu o suspeito e deu voz de prisão pelo Art. 14 da Lei 10.826/2006 – Estatuto do Desarmamento, crime de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Macau, juntamente com a arma que será periciada pelo ITEP, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar