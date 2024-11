”OPERAÇÃO RASTRO”: POLÍCIA CIVIL RECUPERA CINCO APARELHOS CELULARES EM GUAMARÉ

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Guamaré deflagraram, nesta quarta-feira (6), mais um desdobramento da “Operação Rastro”. A ação resultou na recuperação de cinco aparelhos celulares que haviam sido furtados ou roubados no município.

Após a identificação, os aparelhos foram devolvidos para as respectivas vítimas. As investigações seguirão em andamento para responsabilizar os responsáveis pelos crimes e inibir esse tipo de ação criminosa pela região.

Os policiais da 61ª DP alertam a população sobre a importância de adquirir aparelhos telefônicos de forma correta e com a nota fiscal. Em casos de roubo/furto, os donos devem informar o número do IMEi (Número identificador único de 15 dígitos), que pode ser obtido pelo comando *#06# no teclado do referido aparelho, na nota fiscal ou na caixa do produto.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas através do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.