“OPERAÇÃO REINCIDÊNCIA”: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM GUAMARÉ

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Guamaré, em uma ação integrada com a 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau e a 60ª DP de Pendências, deflagraram, nesta quarta-feira (23), a “Operação Reincidência”. A operação teve como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Macau (TJRN).

Durante as diligências, um homem de 32 anos foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele tentou se desfazer dos entorpecentes, mas a droga foi apreendida pelos policiais. No local, foram encontrados uma máquina de cartão de crédito, porções de drogas e uma quantia em dinheiro fracionado.

Além disso, foi constatado que o suspeito estava em liberdade condicional e já havia sido preso anteriormente, em duas ocasiões, pelo mesmo crime. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da sociedade e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.