“OPERAÇÃO TOYOTA”: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS E CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM GUAMARÉ

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré, com apoio da 59ª DP de Macau, cumpriram na tarde de segunda-feira (26) um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Macau, e prenderam em flagrante um homem, de 21 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu no centro da cidade de Guamaré.

Conforme as informações policiais, a investigação começou após uma denúncia anônima, que apontava para um homem que operava em uma loja virtual e realizava a venda de drogas por delivery. Durante as apurações, os policiais civis conseguiram identificar o esquema criminoso e, um mandado de busca e apreensão foi expedido para averiguarem o local da venda de drogas.

No cumprimento do mandado, o suspeito foi abordado enquanto tentava realizar mais uma entrega de drogas em uma motocicleta. Na sequência, os policiais foram até a residência dele, onde apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

O homem foi conduzido até a delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS