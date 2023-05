Opinião – Fátima Bezerra quebrou o RN!

A situação financeira do Estado do Rio Grande do Norte é extremamente preocupante. Essa afirmação não se baseia em conjecturas, mas sim nas declarações feitas pelos próprios secretários do Governo Estadual. O acúmulo de dívidas com fornecedores, terceirizados e instituições financeiras está tendo um impacto direto na administração estadual, atuando acima para despesa com pessoal.

Esses resultados desastrosos são fruto de uma gestão que tem se dedicado apenas ao inchaço da máquina pública, sem apresentar qualquer plano de austeridade ou redução de despesas. O governo está endividado e, ao mesmo tempo, gastando de forma excessiva. Infelizmente, em breve serão os servidores públicos os mais afetados, enfrentando atrasos em seus salários.

A gestão da governadora Fátima Bezerra (PT) assumiu o governo em um período em que as finanças estavam equilibradas, em grande parte devido aos repasses significativos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro aos Estados e Municípios. No entanto, atualmente, o estado enfrenta uma crise financeira grave, o que pode comprometer ainda mais sua administração.

Um estado pesado não avança com políticas públicas, não tem melhorias significativas e estaremos na eterna bola de neve de tentar arrecadar para cobrir rombos e criar novos rombos financeiros. Não é a toa que estamos anos luz atrás de nossos vizinhos como Paraíba e Ceará.

Embora seja uma verdade dura, é necessário que seja dita: o Rio Grande do Norte está em uma situação de falência.

Blog Ismael Sousa