Palmeiras visita Boca Juniors no primeiro embate da semifinal

O grande momento está chegando. O Palmeiras está pronto para uma das partidas mais importantes de sua temporada. Nesta quinta-feira, 28, a equipe enfrentará o Boca Juniors pelo duelo de ida das semifinais da Libertadores. A bola rola na Bombonera às 21h30.

A competição continental é o principal objetivo do ano do Palmeiras, que vê o título do Brasileirão distante. Até chegar às semis, o Verdão fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Depois, eliminou o Atlético-MG nas oitavas de final e passou pelo Deportivo Pereira nas quartas. Agora, foca no Boca Juniors.