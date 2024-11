PANCADA FOI SECA: RESTAURANTE POPULAR FECHA AS PORTAS POR FALTA DE PAGAMENTO EM GUAMARÉ

Mais um capítulo NEGATIVO se escreve em Guamaré pela Prefeitura Municipal, a empresa “MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA”, que fornece refeições no Restaurante Popular fechou as portas por falta de pagamento, fato que não é nenhuma novidade no governo do prefeito Arthur Teixeira.

A empresa era responsável pelo preparo e distribuição de alimentação destinada ao atendimento das necessidades fixadas pelo programa especial de segurança e suplementação alimentar, atendendo às exigências contratuais, fornecendo alimentação.

Não é de hoje que os fornecedores reivindicam, gritam, imploram, reclamam ao prefeito que pague pelos serviços prestados a prefeitura.

O restaurante popular sempre foi uma tábua de salvação da população, em especial, dos menos favorecidos, que utilizam esse benefício que é um direito da sociedade, mas, que deste a ultima segunda-feira (28) virou motivo de revolta e indignação nas redes sociais e grupos de WhatsApp pelo anuncio do fechamento.

Segundo informações apuradas pelo blog a empresa não recebe há quase cinco meses, ou seja, a conta chega a mais de 1 milhão de dividas sendo impossível bancar os custos para funcionamento. Porém, o calote sofrido pela MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, atinge de forma violenta o povo que precisa diariamente deste serviço.

É preciso registrar que são dois restaurantes populares que serviam cerca de 600 refeições: um localizado na comunidade de Salina da Cruz e; outro no Distrito de Baixa do Meio, ambos mantidos pela Prefeitura de Guamaré.

Instituído pela Lei Municipal n°. 539/2011, o programa “Programa Especial de Segurança e Suplementação Alimentar – PRESSA” tem por finalidade garantir o fornecimento de alimentos saudáveis, em quantidade suficiente à população em risco social e econômico e àqueles inseridos abaixo da linha de pobreza.

Segundo um funcionário da empresa que pediu para não ser identificado. A versão que aponta para irregularidades na contaminação de água, não passa de uma estratégia baixa da prefeitura para não assumir sua responsabilidade, tendo dito “Se um dos nossos restaurantes está sendo fechado por problema de água, porque o outro foi fechado também? A água que utilizamos é a mesma que a população consome, então é possível reconhecer que o povo já consome água contaminada! É sério que o povo vai acreditar que foi a Defesa Civil que é submissa ao Prefeito que fez isso? Porque a Defesa Civil não se manifesta em razão da água consumida pela população de Guamaré? Gente, Papai Noel é só em dezembro, ainda estamos no inicio de novembro”.

Em busca de mais noticias o blog recebeu informação da própria proprietária do prédio do restaurante popular em Guamaré, Dona Alexandra. Ela disse que a prefeitura está há cinco meses com o aluguel atrasado e suas reivindicações tem sendo ignorada quanto à quitação. Disse ainda que já acionou a justiça para despejo, pois se sente muito prejudicada pelo o poder público.

Veja a mensagem que ela enviou para o blog:

“É incrível ver Guamaré na situação que se encontra hj, Moro aqui a 18 anos e nunca tinha visto tanto descaso. O meu aluguel do prédio do restaurante popular está atrasado e não me dão nem o cabimento. É a primeira vez que alugo algo a prefeitura e me decepciono, mas não era novidade, pq já vem passando por 5 prédios e ninguém quiz. ABSURDO!!!! KD A JUSTIÇA?????”. Comentou.

Nota do blog

Quem imaginou que a frase “pancada seca” se referia exclusivamente a disputa eleitoral, enganou-se. Afinal, a falta de alimentos a população pobre é a verdadeira PANCADA destinada ao mesmo público que já vivia na SECA pela escassez da água.

Viva Guamaré. Viva a falta de dignidade do povo de Guamaré surrupiada pelos líderes que ocupam o poder público.