PAPA-FIGO ENGANA MENINO: HÉLIO DISSE QUE NÃO GOSTA DE GUERRA OU BRIGA

A coligação Unidos por Guamaré realizou no último sábado (31), arrastão pelas ruas de Baixa do Meio, oportunidade que os candidatos puderam levar suas mensagens ao público presente. Porém, o que chamou atenção e não passou despercebido foi o discurso inflamado do candidato a prefeito Hélio Willamy.

Em sua fala, Hélio se mostrou bastante incomodado pelo fato de ter sua candidatura impugnada. Assim, tentando construir um discurso de vitimização por injustiças sofridas, disse: “muitos aqui me conhecem, sabem que eu não gosto de confusão, sabem que eu não gosto de guerra, sabem que eu não gosto de briga, mas Arthurzinho, eu estou pronto pra enfrentar o que for contra essa oposição, pra a gente ganhar essas eleições, eu estou preparado pra topar qualquer parada”.

Clique aqui veja:

NOTA DO BLOG

A mensagem de Hélio ecoou por meio de um discurso de conflito entre a pratica e a teoria, entre a versão apaixonada do palco para correligionários e a realidade crua e nua conhecida pela população, pareceu uma espécie de peça de marketing para ilusionar a visão daqueles usam de ideias fabulosas.

Uma parcela considerável da população, sabe que qualquer candidato, partido ou coligação pode levar ao conhecimento da justiça eleitoral representação em face da ocorrência de inelegibilidade, especialmente por fatos que são plenamente demonstrados por meio dos mandatos de Auricélio, Eudes, Arthur e do próprio Hélio que comandam a cidade por quase 16 anos.

Parece não haver qualquer Injustiça ter que ser julgado pela Justiça acerca de sua capacidade eleitoral passiva, o que, inclusive não é novidade para Hélio que por duas vezes foi impugnado e indeferido.

Assim, jogando para torcida e talvez achando que a população ainda acredita na lenda do papa-figo, Hélio tentou transferir a responsabilidade para outros, quando essa é exclusivamente sua e, agora, da Justiça Eleitoral.

Quem é de Guamaré sabe quem faz guerra, briga ou prega a paz.