PARELHAS SEDIA MAIOR TREINAMENTO DE CAMPO DE JUDÔ NO NORDESTE

Grandes nomes do Judô nacional participam do evento, que acontece de 5 a 10 de janeiro

Entre os dias 5 e 10 de janeiro o município de Parelhas se tornará a capital nacional do Judô, sediando o maior treinamento de campo do esporte na região Nordeste. A programação do Shotyugueiko Seridó 2025 conta com palestras sobre nutrição esportiva, prevenção de lesões, preparação física, mídia esportiva e treinamento mental para atletas.

“Nós temos trabalhado para fazer o melhor para nossa cidade. Com isso, hoje já temos atletas despontando a nível nacional. Temos atletas da nossa cidade que num futuro bem próximo estarão no pódio do Brasil”, diz o prefeito Tiago Almeida.

Entre os nomes confirmados no evento estão: Robert Marques, ex-técnico da Seleção Brasileira de Base; Phyllis Marques, do Espaço Marques/DF; Abdias Queiroz Filho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Base; Danys Queiroz, vice-presidente da CBJ; e Junior Cruise, administrador da página Café com Judô. Além da presença de atletas renomados da modalidade.

“Este treinamento de verão é uma oportunidade crucial para os nossos atletas se prepararem para os desafios que o ano de 2025 nos reserva. Em parceria com os melhores técnicos e especialistas, buscamos criar um ambiente de alta performance, focado no desenvolvimento físico e mental de cada judoca. O verão é o momento ideal para fortalecer as bases, aprimorar a técnica e otimizar o desempenho dos nossos atletas, tudo isso com o compromisso de promover o judô de excelência no nordeste do Brasil”, enfatiza Álex Wilker, presidente da associação Shiro Saigo.

As inscrições para o Shotyugueiko Seridó 2025 podem ser feitas online, através do link (https://www.ticketsimples.com/ingressos/shotyugueiko-serido-2025?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYSEcLXn06DKR1n40CDERe6HLTO4YbB5EkQ-ndAueOb0VfXPp45DRRfB_I_aem__HbUpVcjXMB35wLybd-xgg ) disponível na página da Shiro Sport Club, no Instagram (https://www.instagram.com/shirosportclub?igsh=MWFyZHFmamQ4bGhkeA%3D%3D). O pacote oferecido garante alojamento durante todo o período do evento, quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), e uma camiseta do evento.

A expectativa da organização é reunir mais de 300 atletas da modalidade.

O Shotyugueiko Seridó 2025 é uma realização da Prefeitura de Parelhas, em parceria com a Associação Shiro Saigo, e apoio da Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte (FJERN).

Serviço:

O quê? Shotyugueiko Seridó 2025 (maior treinamento de campo de judô no Nordeste).

Quando? De 5 a 10 de janeiro.

Onde? Parelhas/RN.

Inscrição? Online (https://www.ticketsimples.com/ingressos/shotyugueiko-serido-2025?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYSEcLXn06DKR1n40CDERe6HLTO4YbB5EkQ-ndAueOb0VfXPp45DRRfB_I_aem__HbUpVcjXMB35wLybd-xgg)

Informações para a imprensa

Larissa Cavalcante 84 99452-9669

Naryelly Keyse 84 99102-5895