PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZA 9º ARRAIÁ DAS PASTORAIS

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Guamaré, realizou na noite deste sábado (13) o arraiá das Pastorais. O evento contou com a presença de todas as pastorais, autoridades politicas e religiosas, o pároco da Igreja Padre Gilvan Bezerra, além dos seminaristas e a população em geral, que lotou o espaço do centro Pastoral, local do evento.

Além de todos os políticos da cidade entre os ex-prefeitos, vereadores, pré-candidatos ao pleito deste ano, o deputado Ubaldo Fernandes também prestigiou o vento.

Os meses de junho e julho são marcados pelas festas juninas que fazem parte da tradição cultural de um povo, dessa forma torna-se muito comum às comemorações estarem voltadas para esta temática, sobretudo as confraternizações.

No local da festa teve comidas e bebidas típicas, quadrilha matuta improvisada, brincadeiras, e o forró pé de serra com Vê Barreto e Pedro Matias, que não deixou ninguém parado. A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantiu a segurança do inicio ao final do evento.

Créditos das fotos: Matheus Dantas