PAULINHO DETERMINA VOLTA DE TODOS OS SERVIDORES CEDIDOS E DECRETA CORTES EM GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INDETERMINADO

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União Brasil), determinou a volta de todos os servidores da Prefeitura do Natal que estão cedidos para outros órgãos. A ordem está em um decreto publicado nesta quinta-feira (2) em uma edição extra do Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo o decreto, os servidores públicos do Município que estejam cedidos devem se apresentar aos seus respectivos órgãos de lotação até o dia 31 de janeiro de 2025. Caso o órgão de origem não esteja mais em funcionamento, o servidor deve comparecer à Secretaria Municipal de Governo (SMG).

Além disso, Paulinho Freire determinou a suspensão, por tempo indeterminado, de gratificações, adicionais, indenizações, promoções, progressões, diárias e jetons dos servidores públicos municipais.

Os cortes já haviam sido anunciados pelo prefeito na posse, realizada nesta quarta-feira (1º) em uma cerimônia no Teatro Riachuelo. Paulinho disse que iniciaria a gestão adotando medidas de enxugamento da máquina.

“Vamos, neste começo, fazer muita restrição a alguns gastos que a Prefeitura tem, porque a gente precisa ter dinheiro para poder investir nessas questões que nós estamos falando, que é justamente fazer a limpeza das lagoas, zerar a fila das creches, que a saúde passe também a diminuir a demanda das consultas, dos exames”, declarou o novo prefeito.

