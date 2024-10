PAULINHO FREIRE É ELEITO PREFEITO DE NATAL COM 55,34% DOS VOTOS VÁLIDOS

O deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil, foi eleito neste domingo, 27, para governar Natal pelos próximos quatro anos, entre 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Ele derrotou a candidato do PT, deputada federal Natália Bonavides, no segundo turno das eleições municipais 2024.

Apoiado pelo atual prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), e pelo líder do bolsonarismo no estado, senador Rogério Marinho (PL), Paulinho recebeu 55,34% dos votos válidos contra 44,66% de Natália.

Essa é a primeira vez que Paulinho Freire assume o cargo de prefeito, com mandato previsto. A vice dele é Joanna Guerra (Republicanos).

O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 18h10, com aproximadamente 93% das urnas apuradas.

“Faço um agradecimento ao povo de Natal, a todos que comparecem hoje às urnas, e agora é comemorar pra depois desfazer o palanque e fazer uma gestão para todos os natalenses”, disse o prefeito eleito.

O prefeito eleito disse ainda que espera uma transição tranquila. “Certamente será uma transição muito tranquila, o prefeito Álvaro Dias foi muito importante na nossa eleição”, disse.

Votos totais

O TSE concluiu a apuração de 100% das urnas em Natal às 18h37. Veja o resultado da apuração:

Paulinho Freire (União): 55,34% (222.661 votos)

Natália Bonavides (PT): 44,66% (179.714 votos)

Válidos: 94,55% (402.375 votos)

Brancos: 1,67% (7.106 votos)

Nulos: 3,78% (16.084 votos)

Abstenções: 26,07% (150.064 eleitores)

Total de votos: 73,93% (425.565 votos)

Quem é Paulinho Freire?

Natalense, o empresário Paulinho Freire, de 60 anos, entrou na vida pública como vereador de Natal, em 1992. Ele continuou no cargo até 2002, quando foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2006.

Em 2008, foi eleito vice-prefeito de Natal, na gestão de Micarla de Souza, e assumiu a prefeitura em novembro de 2012, passando pouco mais de 40 dias no cargo. Paulinho voltou à Câmara em 2013 e ficou no cargo até 2022, quando foi eleito deputado federal.

Ao todo, ele foi vereador por seis mandatos e presidente da Câmara também seis vezes.