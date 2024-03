PEDE O RIVOTRIL: ESQUENTA O CLIMA NAS SESSÕES DA CÂMARA DE MACAU

Em ano eleitoral, o esperado ocorreu na Câmara Municipal de Macau. O clima esquentou entre parlamentares. O blogueiro esteve na casa legislativa na segunda-feira (04) e acompanhou a sessão ordinária, que por alguns momentos mais parecia uma arena de gladiadores.

Um ex-vereador que estava na sessão, soltou essa para o blog Guamaré em Dia: “A tendência é de um clima bastante quente e um avanço nos embates entre a base de apoio ao prefeito Zé Antônio e a oposição”.

Agora na oposição, as vereadoras Andréa e Ceição Lins, naturalmente, devem subir o som das críticas à atual gestão municipal, buscando se posicionar com uma nova opção para os eleitores.

Pelo lado do governo municipal, o decano Oscar Paulino deve ser o principal escudeiro do prefeito, e seu grupo é praticamente certo que travará acalorados debates com seus pares.

MUDANÇAS DE PARTIDOS

Alguns vereadores eleitos em 2020 devem mudar de partido. A Janela partidária é o período de 30 dias em que ocupantes de cargos eletivos, obtidos em pleitos proporcionais, podem trocar de partido sem perder o mandato.

QUANDO OCORRE A JANELA PARTIDÁRIA?

Neste ano, a troca de legenda poderá acontecer de 7 de março a 5 de abril, data final do prazo de filiação exigido em lei para quem pretende concorrer às Eleições Municipais de 2024. A janela partidária é aberta em qualquer ano eleitoral, seis meses antes da votação. Neste ano, o primeiro turno da eleição acontece no dia 6 de outubro.

QUEM SE BENEFICIA DESSA MUDANÇA?

A regra é válida somente para candidatas e candidatos eleitos em pleitos proporcionais e que estão em fim de mandato. Ou seja, a janela beneficia somente as pessoas eleitas deputada e deputado (distrital, estadual e federal) ou vereadora e vereador.

Macau véia diferenciada e quem sobreviver verá!