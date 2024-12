PELA PRIMEIRA VEZ, GALINHOS CONQUISTA SELO UNICEF

No ultimo dia 19 de novembro de 2024, um fato histórico aconteceu em Galinhos, a única península do estado do Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, o município conseguiu o Selo UNICEF e vai se juntar as demais cidades do RN que também conseguiram a certificação.

Ontem, dia 4 de dezembro, a festa por esta grande conquista foi realizada na cidade com a presença do Prefeito Francinaldo Cruz, do presidente da Câmara de Vereadores, vereador André Wallace, o prefeito eleito pelo o povo Hudson Matias, vereadores, secretários de governo, e a população em geral.

O evento foi realizado na Praça dos Três Poderes localizada no centro da cidade, e contou com apresentações culturais que reforçam a nossa identidade e valorizam a riqueza de Galinhos.

CAMINHO PARA CONQUISTA

Após cumprir todas as etapas ao longo de meses, realizando ações, mobilizações e políticas públicas, o município provou que tem totais condições para ser carimbado com a marca da Unicef, que fornece recursos humanitários para ajudar crianças de todo o mundo.

A conquista do Selo Unicef representa um importante reconhecimento dos esforços para melhorar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Selo reforça o compromisso do município com a educação, saúde, proteção e direitos juvenis, incentivando políticas públicas que promovam um futuro mais seguro e inclusivo para todos.

ORGULHO DA CONQUISTA

O prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, destacou o orgulho da cidade ter sido reconhecido e parabenizou a todos que se dedicaram e se empenharam a levar o município a esse patamar de compromisso com o futuro. “Galinhos foi certificado com o Selo Unicef. Uma conquista muito importante para nosso município, que vai contemplar nossas crianças e adolescentes. Parabéns a todos que fizeram parte desse momento histórico para Galinhos”, disse.