PENDÊNCIAS: CONVENÇÃO DE PRETA E MARÍLIA SINALIZA CENÁRIO FAVORÁVEL DE MUDANÇA NO COMANDO DA PREFEITURA

No último sábado, dia 03 de agosto, Preta e Marília, candidatas à prefeita e vice-prefeita, realizaram a maior Convenção Partidária oposicionista já vista no município de Pendências nos últimos anos.

A chapa de oposição reuniu uma multidão na quadra e dependências da Escola Estadual Monsenhor Honório. As cores azul, vermelho e o verde deram o tom do início da campanha eleitoral 2024, simbolizando uma união histórica da oposição em prol do povo mais humilde pendenciense.

Preta estava visivelmente emocionada ao ver sua história contada em um vídeo, destacando sua trajetória de luta e empreendedorismo. Candidata a vice-prefeita, Drª Marília destacou a importância da união com Preta para construir uma nova história junto com o povo.

“Essa Convenção marca o início da mudança que o povo de Pendência deseja. Vamos juntos à vitória da verdade e do povo”, concluiu Preta, ovacionada pela grande multidão.