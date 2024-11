PEREGRINAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA REÚNE FIÉIS NA COMUNIDADE DE SANTA PAZ

As famílias da comunidade de Santa PAZ, zona rural do município de Guamaré, é o primeiro distrito a receber a imagem de Nossa Senhora da Conceição, na peregrinação da Santa Rainha e Padroeira de Guamaré, que teve inicio neste mês de novembro de 2024.

Em dezembro dá-se inicio a 241ª Festa Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, que tem como tema: ‘Casa de Maria, Lugar de Oração’. Na programação além das peregrinações, haverá também novenas, missas, batizados, campanha de arrecadação de alimentos, dentre outras atividades religiosas.

A missa na noite desta segunda-feira (11) foi celebrada pelo Seminarista Denilson, que trouxe uma linda pregação de fé e esperança aos fiéis. O evento contou com a presença das famílias que residem na comunidade.

A peregrinação oferece a comunidade católica uma oportunidade de encontro, oração e confraternização, tendo como objetivo se conectar com a espiritualidade e a divindade entre os irmãos.

“A graça de Deus está alcançando ainda mais as comunidades da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Hoje fomos recebidos com muito amor pela Comunidade de Santa Paz! Foi uma alegria estarmos juntos cumprindo a peregrinação do Senhor que é a nossa missão. Aproveito a oportunidade para agradecer as famílias da comunidade pela acolhida.”. Comentou o Seminarista Denilson