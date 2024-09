PESQUISA DATA SENSUS RECONHECE ADRIANO EM 2º LUGAR; MOZANIEL EM ÚLTIMO E ALTA REJEIÇÃO DE HÉLIO

A pesquisa eleitoral realizada pela empresa Data Census LTDA, registrada no TSE sob o n° RN-06763/2024, em que foram entrevistados 410 pessoas, entre os dias 02 e 03 de setembro de 2024 e divulgada pelo o Blog do VT no último dia 20 de setembro de 2024, muito chamou atenção pelos detalhes.

Os números apontam que Adriano é o 2º colocado, superando Mozaniel que passou a última posição, especialmente considerando a pesquisa anteriormente publicada pelo Instituto Perfil sob o nº. RN-05916/2024.

Contudo, quando o assunto é rejeição Hélio é o líder disparado com 32,33%, seguido de Mozaniel com 26,05%, Adriano tem 22,33%, Não sabem 31,71%:

O ponto de dúvida na pesquisa, ficou para os registros nas redes sociais de que os entrevistadores da empresa Data Sensus foram acompanhados na colheita de dados pelo atual Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural. Vejamos:

É preciso uma aprofundada reflexão com base na suposta intervenção de um servidor público junto aos entrevistadores; a alta rejeição e o elevado índice citação de um candidato em razão dos demais, conforme relatado pela pesquisa.

Só o tempo, só o povo poderá responder.