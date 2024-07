PESQUISA ELEITORAL: OS NÚMEROS DA APROVAÇÃO DA PREFEITA DE JANDAÍRA SÃO DE DAR INVEJA A ALGUNS POLÍTICOS DE GUAMARÉ

A prefeita Marina Marinho (PT) segue em alta com o eleitorado de Jandaíra. Ela é a prefeita mais bem avaliada do Rio Grande do Norte, e a pesquisa Sensatus. A pesquisa mostra ela com 91% de aprovação.

Confira os números:

O Instituto Sensatus ouviu 400 eleitores na cidade de Jandaíra entre os dias 1º e 2 de julho. A margem de erro é de 4,75 pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-09463/2024.