PIAUÍ ELEGEU O PREFEITO MAIS VELHO, COM 88 ANOS; E O MAIS JOVEM DO BRASIL, COM 21 ANOS

Em Barro Duro, o Coronel Elói (PSD), de 88 anos, foi reeleito com 50,01% dos votos, vencendo a candidata Cleia Abreu (MDB) por uma diferença de apenas 32 votos. Coronel reformado da Polícia Militar e advogado, Elói segue para mais um mandato à frente da prefeitura.

Na outra ponta, o município de Curral Novo do Piauí elegeu Edgar Francisco do Nascimento Junior, conhecido como Juninho de Marinalva (MDB), de 21 anos, o prefeito mais jovem do país. Juninho conquistou 99,14% dos votos, totalizando 4.497 votos, enquanto seu adversário, Zé Filho (União), obteve apenas 39 votos. Com o ensino médio completo, o jovem prefeito declarou ao TSE que ainda é estudante.

Quem é Coronel Eloi

Coronel Eloi tem 88 anos, é casado, tem superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de advogado. Ele declarou um patrimônio de R$ 1.720.000. O vice-prefeito eleito em Barro Duro é David do Zé Isaac, do PSD, que tem 39 anos. Os dois fazem parte da coligação A CERTEZA QUE O TRABALHO VAI CONTINUAR, formada pelos partidos PSB e PSD.

Quem é Juninho de Marinalva

Juninho de Marinalva tem 21 anos, é solteiro, tem ensino médio completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de estudante, bolsista ou estagiário. Ele declarou um patrimônio de R$ 346.637. O vice-prefeito eleito em Curral Novo do Piauí é Kennedy, do PSD, que tem 29 anos Os dois fazem parte da coligação JUNTOS POR UM CURRAL NOVO MAIS FORTE!, formada pelos partidos MDB e PSD.

G1