PLANTÃO: VAN JÚNIOR É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CIDADE DE PENDÊNCIAS

Da redação – Assú Notícia: Na noite de sábado, 23 de Março de 2024, a cidade de Pendências, situada na região do Vale do Açu, foi palco de um crime de homicídio que abalou a comunidade local.

A vítima, identificada como Van Júnior, uma figura amplamente conhecida na cidade, foi brutalmente atingida por múltiplos disparos de arma de fogo. O crime ocorreu nas proximidades da prefeitura municipal, em uma área próxima à residência de Graciete.

Testemunhas relatam que homens desconhecidos se aproximaram de Van Júnior, executando-o sem piedade. A morte da vítima, que não possuía histórico criminal, causa perplexidade e mistério entre os habitantes locais.

Uma equipe da Polícia Militar está presente no local, realizando o isolamento da área enquanto aguarda a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró para a remoção do corpo e coleta de evidências.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que se empenhará na busca pela elucidação do crime e na identificação dos responsáveis.