PM E GM RECUPERAM CELULARES E RELÓGIOS FURTADOS EM GUAMARÉ E PRENDEM TRIO SUSPEITO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, juntamente com a Guarda Municipal de Guamaré de Baixa do Meio, prenderam numa operação do dia 18 ao dia 19 deste mês de Julho, três suspeitos de terem furtado celulares e relógios de uma loja na Rua Princesa Isabel, próximo ao mercado público do Distrito de Baixa do Meio, município de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia da vítima informando que seu estabelecimento comercial havia sido arrombado e alguns celulares e relógios haviam sido furtados.

A vítima identificou dois suspeitos andando na rua, contudo os homens conseguiram fugir.

A partir da coleta de informações e pela identificação dos suspeitos, os Policiais Militares realizaram um intenso patrulhamento, acompanhados da vítima, encontrando um dos homens envolvidos, fugindo pela BR406 em direção ao Conjunto Raimundo Avelino.

O homem foi detido e reconhecido pelo dono da loja. O suspeito confessou o crime e informou aos policiais quem seriam os outros envolvidos apontando um terceiro participante. O homem ainda disse o local onde teria deixado os dois relógios, fruto da ação criminosa.

A equipe fez diligências ao lugar e encontrou os dois relógios próximo a um fiteiro na rua Floriano Peixoto. Após encontrar o material, a equipe foi à procura do segundo envolvido, localizando-o em via pública, na TV Largo do Futebol, próximo a uma igreja.

O segundo suspeito informou aos policiais que teria deixado o celular com o proprietário de uma loja de celulares na rodoviária de Baixa do Meio. O proprietário foi localizado e informou que o aparelho teria ficado carregando no seu comércio. Após autorização, a equipe policial se deslocou até a loja encontrando o aparelho em uma bancada.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe continuou as diligências e já no dia 19, receberam uma informação que o 3° suspeito estaria nas proximidades do mercado público. Os policiais fizeram diligências ao local e chegando lá, uma nova denúncia informou que o homem estaria numa rua por trás da Escola Madalena. Com o apoio da Guarda Municipal de Guamaré de Baixa do Meio, o suspeito foi localizado e confessou ao crime. Ele informou aos policiais que o ultimo celular estaria enterrado em um terreno. O homem foi até o local acompanhado da PM e da Guarda onde o aparelho foi encontrado. Os homens foram presos pelo crime de FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (Art 155, § 4°, INC I do CPB) . Os suspeitos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis. Todos eles já possuem uma extensa ficha criminal”.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar