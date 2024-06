PODCAST DO POVO: EMILLY FALA DE EMPREENDEDORISMO E CENÁRIO POLITICO ADMINISTRATIVO

Dando continuidade a série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade AO VIVO a jovem Empreendedora, e pré-candidata a vereadora pelo (PROGRESSISTA), Emilly Santana.

Entre perguntas e respostas, ela falou de empreendedorismo, cenário politico administrativo, poder executivo e legislativo, educação, saúde, dentre outros assuntos.

Emilly ainda falou de seu projeto politico para sua eleição, e afirmou que a Câmara está precisando de representação feminina.

Confira na integra aqui: