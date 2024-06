PODCAST DO POVO: HELDER NEGA ACORDO POLITICO ENTRE MOZANIEL E HÉLIO; E SE EMOCIONA AO FALAR DA FAMÍLIA E DE SUA SOGRA

Dando continuidade a série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade AO VIVO o ex-vereador, empresário, e pré-candidato a vereador pelo (PROGRESSISTAS), Helder Oliveira.

Entre perguntas e respostas, ele falou do cenário politico, da saída do vereador Gustavo Santiago, do ex-prefeito Hélio Willamy, do atual prefeito Arthur Teixeira, do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, de sua pré-candidatura, e ainda respondeu na bucha uma pergunta polêmica que muita gente gostaria de fazer.

Helder foi questionado pelo o entrevistador sobre uma possível aliança nos bastidores, de um acordo politico entre Mozaniel e Hélio, e sabe o que ele respondeu?

No final, ele se emocionou ao falar da sua família e da sua sogra, e confesso que acabei chorando também.

Confira na integra clicando aqui: