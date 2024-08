PODE COMEMORAR: INFLUENCIER RAPHINHA É PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR

O cenário político em Guamaré vem se desenhando e ficando cada vez mais claro para os eleitores da cidade. Na medida em que às convenções se aproxima, é a chegada a hora de conhecer os pré-candidatos a vereadores, bem como os vices prefeitos de cada chapa.

O último nome que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos meses e vem sendo cotado a uma cadeira no legislativo é o do humorista e Influencer Raphinha. Mesmo negando ter interesse, Raphinha afirma que a sua decisão foi certa.

Raphinha é pré-candidato a vereador.

Com seu jeito humorístico de mostra às problemáticas da cidade o nome de Raphinha tem ganhado força e os seus seguidores que sempre pediam, agora já podem comemorar.

Raphinha diz que tomou a decisão a pedidos, de internautas, amigos e familiares. Com 32 anos filho da cidade, conhece bem às problemáticas enfrentada no munícipio e espera contribuir para Guamaré também no legislativo.

O Influencer que é filiado ao Progressistas oficializará sua candidatura no evento da convenção do líder oposicionista Mozaniel Rodrigues que acontece no próximo domingo, (4).

Perguntado o porquê da sua escolha foi ao lado de Mozaniel Rodrigues, Raphinha disse que o nome pesou em sua decisão. E que Mozaniel representa novos aries, mudanças que a cidade precisa.

E você, acredita que Raphinha pode trazer renovação na Câmara Municipal?

NOTA DO BLOG GUAMARÉ EM DIA

Lembra?

Perguntado por este blogueiro se tinha pretensão de ser candidato a vereador, Raphinha foi direto: “Não. Nunca passou pela minha cabeça, essa é a forma de contribuir com minha cidade, gritando por melhorias.”

Disse ainda: “Que em última hipótese aceitaria esse chamado, somente se o povo me empurrar até a cadeira. Não sendo assim, continuarei a defender as causas sociais do mesmo jeito e forma como faço nas redes sociais.”

Pois bem,

O povo te chama meu amigo, boa sorte, fico aqui na torcida que tudo der certo!