POLÍCIA CIVIL APREENDE MUNIÇÕES, CARREGADORES DE PISTOLA, VASTA QUANTIA EM DINHEIRO E CARROS DE LUXO EM ENDEREÇOS LIGADOS A EMPRESÁRIO EXECUTADO EM JOÃO CÂMARA

Na tarde desta quarta-feira (3), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 85ª Delegacia de Polícia de João Câmara/RN (85ª DP), cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Everton Kleyton de Freitas, conhecido por Kleyton Motos, de 34 anos, empresário executado na manhã desta quarta-feira na cidade de João Câmara.

O empresário era suspeito de integrar associação criminosa voltada para a prática de receptação qualificada, lavagem de dinheiro, adulteração de veículo automotor e estelionato.

Segundo o delegado titular da 85ª DP, Dr. Luciano Augusto, dois homens chegaram na loja de Kleyton Motos, na manhã desta quarta-feira, e um dos indivíduos efetuou um único disparo de arma de fogo na região peitoral da vítima, sem subtrair nenhum pertence.

Após o homicídio, os suspeitos se evadiram em um veículo Hyundai HB20 sedan, de cor cinza. A autoridade policial relatou também que a equipe de investigação, de imediato, iniciou as diligências a fim de localizar e identificar os autores do crime, bem como a motivação do delito. As investigações estão em andamento.

Ainda segundo o delegado, uma operação policial de busca e apreensão seria deflagrada na manhã desta quinta-feira (4), nos endereços ligados à vítima, pois ele já vinha sendo investigado por policiais da 85° da DP. Em função da coincidência, a operação foi deflagrada de forma antecipada ainda na tarde desta quarta-feira (3).

Na residência do empresário, a polícia apreendeu munições, carregadores de pistola e vasta quantia em dinheiro. Já na loja, motocicletas com sinais de adulteração e veículos de luxo foram apreendidos, além de diversas anotações. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de João Câmara.

A operação de busca e apreensão contou com apoio do Grupo Tático Operacional (GTO), do 14º Batalhão de Polícia Militar.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia (84) 99481-8532.

Fonte: Polícia Civil João Câmara