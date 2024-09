POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA “OPERAÇÃO ELEMENTO 29” E COMBATE FURTOS DE FIOS DE COBRE NA REGIÃO DE MACAU

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do 5º Núcleo de Investigação Qualificada (5º NIQ), em conjunto com a 5ª Delegacia Regional de Macau (5ª DR) e a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (DEFUR/Natal), deflagrou nesta quarta-feira (11) a “Operação Elemento 29”, que teve o objetivo de combater os furtos e a receptação de fios de cobre que vêm ocorrendo nos municípios de Macau, Guamaré, Pendências e Alto do Rodrigues. A ação contou com o trabalho em conjunto de várias delegacias da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN).

Durante a operação, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão de forma simultânea nas quatro localidades. Como resultado, foram apreendidos fios de cobre de origem não identificada, além de vastos materiais considerados indispensáveis para o andamento das investigações.

A ação, que faz alusão ao elemento Cobre, na tabela periódica, contou com a participação de mais de 80 policiais civis, reforçando o comprometimento da segurança pública no combate à criminalidade na região. As investigações seguem em curso para identificar e responsabilizar os envolvidos nos furtos e na comercialização ilegal dos materiais apreendidos.

A Polícia Civil solicita que a população colabore enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS