POLÍCIA CIVIL DO RN PRENDE DOIS HOMENS E APREENDE ARMA DE FOGO EM DIOGO LOPES

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré (61ª DP de Guamaré), prenderam, nesta sexta-feira (05), dois homens (21) e (29) anos. A prisão aconteceu no município de Diogo Lopes.

A ação da Polícia Civil ocorreu após a equipe receber informações que um roubo de uma motocicleta tinha ocorrido nas proximidades do trevo da entrada de Diogo Lopes. Diante dessas informações, uma equipe da 61ª DP se dirigiu até o local para tentar localizar possíveis suspeitos. Nas proximidades foi realizada uma abordagem tática a dois indivíduos que trafegavam em alta velocidade em uma motocicleta cb300 vermelha, houve ainda uma tentativa de fulga, mas a equipe conseguiu abordar os suspeitos. Na busca pessoal foi localizado um revólver calibre .38.

A equipe ainda identificou que um dos suspeitos é responsável por ostentar fotos em redes sociais portando arma de fogo e exibindo material entorpecente.

A ação contou com o apoio do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)