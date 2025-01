POLÍCIA CIVIL E MILITAR RECUPERA CARGA DE GATO AVALIADA EM R$ 50 MIL EM MACAU ROUBADA EM IPANGUAÇU

Policiais Civis da 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau, com apoio da Polícia Militar por meio do Grupo Tático Operacional (GTO), recuperam, na tarde da ultima quinta-feira (2), uma carga de gado de raça nobre avaliada em R$ 50 mil furtada na cidade de Ipanguaçu, no dia 30 de dezembro de 2024.

Os animais foram apreendidos no município de Macau. De acordo com as investigações, o gado teria sido furtado da fazenda da vítima e teria sido vendido a um homem em Macau.

Durante a realização das diligências, o comprador da carga, Roberto Henrique da Cunha Souza, 37 anos de idade, foi preso em flagrante pela suspeita da prática do crime de receptação de semoventes. As investigações continuarão em andamento para identificar o envolvimento de outras pessoas na receptação e, na sequência, realizar a prisão dos envolvidos.

Após a apreensão a carga foi devolvida ao dono. O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação contou ainda com o apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau e da 98ª Delegacia de Polícia (DP) de Ipanguaçu.

A Polícia Civil ressalta que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.