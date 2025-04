POLICIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO POR AGRESSÃO E INJÚRIA EM GUAMARÉ

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau prenderam em flagrante no último sábado (12), um homem de 49 anos, suspeito de agredir fisicamente e ofender verbalmente a própria esposa. O crime ocorreu na presença do filho do casal.

De acordo com as investigações, o suspeito teria puxado os cabelos da vítima, além de proferir palavras que a humilharam e menosprezaram sua dignidade. A mulher solicitou Medidas Protetivas de Urgência (MPU), que foram imediatamente concedidas pelo plantão judiciário.

Diligências foram realizadas e as equipes prenderam o homem em flagrante. Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito já possuía antecedentes criminais, incluindo passagens por tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, ficou à disposição da Justiça. Apesar da gravidade dos fatos, o suspeito foi posto em liberdade por decisão judicial.

A ação contou com o apoio da 5ª Delegacia Regional de Macau, da 59ª DP do município e da 61ª DP de Guamaré.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.

