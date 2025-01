POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO POR AMEAÇA EM GUAMARÉ

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau, com apoio da 5ª Delegacia Regional, da 59ª Delegacia de Polícia (DP) do município, 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências e da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré, prenderam em flagrante, na noite desta última segunda-feira (13), um homem de 43 anos, pela suspeita da prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

A prisão foi realizada no município de Macau. De acordo com as investigações, o suspeito teria determinado que a vítima saísse da residência em que morava no bairro de Baixa do Meio, em Guamaré, no prazo de 72h, alegando que se ela não saísse haveria consequências. As diligências foram iniciadas após o registro da queixa. Na sequência, os policiais civis realizaram diligências para localizar o homem e realizar a prisão.

O homem foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.