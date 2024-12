POLÍCIA CIVIL PRENDE FILHO SUSPEITO DE MATAR PRÓPRIA MÃE NO INTERIOR DO RN

Policiais civis da 8ª Delegacia Regional (DR) de Alexandria prenderam, na tarde de domingo (02), um homem de 22 anos, pela suspeita da prática do crime de homicídio. De acordo com as investigações, o homem realizou o homicídio que vitimou a própria mãe, uma mulher de 44 anos, no último sábado (30), na Zona Rural do município de Tenente Ananias, na Região do Alto Oeste Potiguar.

Na ocasião, o corpo da mulher apresentava hematomas e, além disso, foi constatado que a vítima teve os olhos colados com uma cola de forte fixação. Durante as diligências policiais, foi constatado que um dos filhos da vítima teria comprado uma cola em um estabelecimento comercial do município. Após descobrir o fato, os agentes da 8ª DR foram até a residência do suspeito para fazer uma vistoria no imóvel. No quarto do homem, foi encontrado a suposta cola utilizada no crime, vestígios de cabelo da mulher e uma mala repleta de roupas que seria levada pelo suspeito em uma fuga.

Após a prisão, o suspeito, que confessou o crime, foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.