Polícia Civil prende homem condenado por estupro no município de Guamaré

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macau (DEAM/Macau) deram cumprimento, nesta segunda-feira (13), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, 31 anos, condenado por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada no distrito de Baixa do Meio, em Guamaré.

Segundo as investigações, o homem teria abusado da vítima, uma adolescente, quando ela tinha 12 anos de idade, no ano de 2014. Posteriormente, em outubro de 2022, ela foi morta por outro indivíduo.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Macau, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

A ação policial também contou com apoio de equipes da 61ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Guamaré) e da 90ª Delegacia de Polícia Civil (DP de São Bento do Norte).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

PC/ASSECOM