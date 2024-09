POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR RECEPTAÇÃO EM MACAU

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Guamaré, em ação conjunta com a 59ª DP de Macau, prenderam, na tarde desta quarta-feira (25), um homem de 25 anos pela prática do crime de receptação, em Macau.

Segundo as investigações, o homem furtou um aparelho celular de um restaurante na cidade de Guamaré, o dispositivo pertencia a uma empresa local. O suspeito, integrante de uma facção criminosa, havia deixado o sistema penitenciário há aproximadamente 15 dias. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, dano ao patrimônio público e organização criminosa, sendo envolvido nos ataques ocorridos no Rio Grande do Norte. Os policiais realizaram diligências e localizaram o homem no bairro Ilha de Santana, na cidade de Macau.

O homem foi conduzido até a delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil alerta para a importância de adquirir aparelhos telefônicos de maneira legal e com nota fiscal. Em casos de roubo ou furto, é essencial que os proprietários informem o número do Identificador Internacional de Equipamento Móvel (IMEI), que pode ser obtido por meio do comando *#06# no teclado do aparelho, na nota fiscal ou na caixa do produto.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN (SECOMS)