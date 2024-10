POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS EM MACAU

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pelo poder judiciário, nesta terça-feira (8). A ação resultou na prisão de um homem de 23 anos, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com as investigações, o homem já havia sido preso duas vezes pelo crime de tráfico de drogas. Durante a realização das diligências, os policiais civis aprenderam com ele uma motocicleta Honda XRE 300, que supostamente havia sido clonada.

Após ser detido, o homem foi conduzido à delegacia, onde confessou ser integrante da organização criminosa e foi constatado que ele estava comercializando entorpecentes pela região. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação contou ainda com o apoio da 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau e da 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.