POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA, MUNIÇÕES, DROGAS E PRENDE DOIS SUSPEITOS EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu um revólver calibre 38, munições além de uma grande quantidade de drogas na tarde deste Sábado (27), na comunidade de Baixa do Meio, Guamaré. Uma pessoa foi presa e outra também conduzida a Delegacia.

A ação se deu após os Policiais Militares visualizarem durante patrulhamento um homem em atitude suspeita, transitando no Conjunto Ponta de Salina. Ao proceder a abordagem foi encontrado com ele uma pequena quantidade de uma substância análoga a maconha e duas análogas à cocaína. Ao ser questionado, homem informou que teria comprado de um rapaz em Baixa do Meio. O homem também esclareceu onde seria a residência do suspeito, onde pegava as drogas e relatou que o suspeito costumava fazer entrega em uma motocicleta em um local marcado.

A Equipe fez diligências até o local quando visualizou o rapaz saindo em uma moto. Ao perceber a presença policial, o rapaz tentou fugir e adentrou em sua residência sendo alcançado pelos policiais na garagem. O homem foi abordado com ele encontrado os seguintes materiais:

01 RV Taurus calibre 38, de numeração OF294102, com capacidade para 6 munições; 10 munições de calibre .38; 11 porções de um pó Branco análogo a cocaína; 04 porções médias de uma substância esverdeada análoga a maconha, 02 porções pequenas de uma substância esverdeada análoga a maconha; 02 balança de precisão; Vários sacos de zip look utilizados para acondicionamento do material entorpecente; 3 celulares; 120 Reais em espécie ; 1 bolsa preta; 1 balaclava; 01 moto tipo Honda/CG 150 FAN ESI preta de placa, NUW 1360;

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “foi dado voz de prisão pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 Caput da Lei 11.343/2006) CC POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (Art 12 da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento) e o suspeito conduzido a 5ª DRPC no Distrito de Baixa do Meio. O primeiro suspeito foi autuado pelo crime de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 28 Caput da Lei 11.343/2006)”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar