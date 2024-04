POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGA EM MACAU E PRENDE MULHER SUSPEITA DE TRÁFICO

A 1ª CIPM, através do Destacamento de Polícia Militar de Galinhos – 3° Pelotão, prendeu na tarde do ultimo domingo (07), um mulher suspeita de tráfico de drogas no Bairro Navegantes, na cidade de Macau.

A ação se deu por volta das 17, após os Policiais Militares visualizarem em patrulhamento, uma mulher que ao perceber e presença policial se evadiu para um beco. A Equipe realizou incursão na região, quando no Beco da Propesca, conseguiu deter a suspeita. Com ela foram encontradas:

4 porções de um pó branco análogo a cocaína – 1 porção de uma substância amarelada análoga a Crack – 1 balança de precisão – Vários sacos tipo zip lock geralmente utilizados para acondicionamento do material ilícito – 2 celulares e 13 reais em espécie.

A mulher assumiu que traficava no local e informou que fazia isso há 03 meses para sustentar os filhos. Foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 da Lei 11.343/2006). A suspeita foi conduzida a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar