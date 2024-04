POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS EM DIOGO LOPES E RECUPERA EM MENOS DE 24H MOTOCICLETA ROUBADA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou em menos de 24h uma motocicleta roubada em Guamaré, e também outra motocicleta roubada há uma semana em Macau.

A PM ainda prendeu um suspeito de tráfico de drogas, uma suspeita de receptação e apreender substanciam análogas a maconha e crack, no Distrito de Diogo Lopes, cidade de Macau.

A ação se deu na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 17h, após a Equipe receber várias denúncias se dirigir a localidade indicada. As informações começaram a serem colhidas logo após um roubo ocorrido em Guamaré na noite do dia 11, realizada contra uma mulher na RN401, sentido Lagoa de Baixo.

Na ocasião uma motocicleta e um celular foram levado por dois homens que estavam em outra moto de cor preta. A vitima procurou a Polícia que iniciou o patrulhamento e coleta de informações.

Mediante coleta de informações, a Equipe de Guamaré se dirigiu até Diogo Lopes, quando visualizou na rua a pessoa do suspeito. Ao ser realizada a abordagem, foi encontrado com o homem:

08 porções de uma substância esverdeada análoga a maconha

07 porção de uma substância amarelada análoga a Crack;

01 balança de precisão;

Vários sacos utilizados para acondicionamento do material entorpecente;

02 celulares;

R$97,000 (noventa e sete Reais em espécie);

01 bolsa tira colo;

02 motos com queixe de furto/ roubo;

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “após localizar o material ilícito, também foi localizado com o suspeito o celular roubado juntamente com a moto. O homem confessou o crime e ainda indicou onde o veículo estaria guardado. No local, a equipe encontrou além da moto roubada em Guamaré, outro veículo que teria sido tomado por roubo (assalto) há uma semana em Macau. A dona da casa, que é mãe do suspeito, também teria envolvimento no crime de receptação dos veículos. Foi dado voz de prisão pelos crimes de ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (Art 157, § 2°-A, INC I do CPB) (Hediondo), TRÁFICO DE DROGAS (Art 33 Caput da Lei 11.343/2006) e RECEPTAÇÃO (Art 180 Caput do CPB). Os suspeitos foram conduzidos a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar