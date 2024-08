POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS EM GALINHEIRO NO CONJUNTO PAULO BENTO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu na noite desta terça-feira (13), porções de substâncias análogas a maconha, crack e cocaína em um galinheiro de uma casa no conjunto Paulo Bento, município de Guamaré.

A ação se deu por volta das 19h, após os Policiais Militares receberem uma denúncia de uma pessoa, informando que um homem que trabalha como Gari na cidade estaria traficando drogas na região.

A equipe fez diligências ao local indicado e chegando lá foi até atendida pela esposa do suspeito. Ao ser questionada sobre a denúncia, a mulher confirmou que o marido estaria traficando e mostrou aos policiais onde ele teria escondido o material. Ela disse à Equipe que o companheiro teria fugido antes da chegada da Polícia.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “os entorpecentes foram encontrados dentro de um muro da casa da irmã do suspeito em cima de um galinheiro. Foram encontradas substâncias análogas na quantidade de: 07 trouxinhas de maconha, 07 porções de crack e 02 papelotes de cocaína, além de vários saquinhos usados para armazenamento do material. O material apreendido foi conduzido à 5ª DRPC em Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar já havia recebido outras denúncias sobre o suspeito que segue sendo procurado”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar