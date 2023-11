Polícia Militar apreende maconha com menores em Guamaré

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira (13), três menores de idade e deteve uma mulher de 18 anos que estariam fazendo uso de substâncias analógicas na maconha na Rua São Francisco, no Conjunto Vila Maria em Guamaré.

A ação se deu por volta das 12h40 quando os Policias visualizaram durante patrulhamento quatro pessoas em atitude suspeita. Ao serem abordados foram encontrados com eles 02 cigarros de uma substancia análoga a maconha, 01 dechavador para triturar a erva, além de uma carteira de cigarros. Os menores estariam indo a escola quando teriam desviado o caminho para consumir a droga.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “os menores foram conduzidos e a mulher detidos sendo todos apresentados na 61ª Delegacia de Polícia Militar. Uma das menores assumiu a posse dos cigarros de maconha, e foi autuada pelo ato infracional análogo ao CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 28 da Lei 11.343/2006). A Polícia Militar alerta para o consumo de entorpecentes por menores de idade no município. A participação da família é muito importante no combate às drogas junto com as forças policiais. Converse com seu filho (a). Acompanhe-o na escola e saiba quem são suas amizades. Junte-se a nós nessa missão”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar