POLÍCIA MILITAR APREENDE MENOR POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré apreendeu, na noite desta quinta-feira (11), um adolescente de 13 anos suspeito de esfaquear um homem na comunidade Monte Alegre, conhecido como Morro do Judas, distrito de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 16h30 após os Policiais Militares serem acionados pelo Hospital Municipal de Guamaré informando que um homem teria sido socorrido vítima de ferimento de arma branca. A Equipe foi até o local e conversou com a vítima.

De posse das informações, os Policiais iniciaram diligência para localizar o suspeito sendo encontrado aproximadamente 01h depois.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o menor confessou o ato e informou aos policiais que estaria jogando bola com a vítima quando teve um desentendimento. O adolescente teria ido a sua residência, armando-se com um faca e voltado ao local. Ao visualizar a vítima, o suspeito teria o acompanhado até próximo a sua residência quando, pelas costas, desferiu três golpes de faca na vítima que ainda tentou correr. O homem foi socorrido ao hospital. O adolescente foi apreendido e conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio onde foi autuado pelo ato infracional análogo a TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL ( Art 121, § 2°, INC. II do CPB) (HEDIONDO)”. Comentou.

O menor já possui várias denúncias registadas na Polícia e no Conselho Tutelar.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Milita