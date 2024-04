POLICIA MILITAR DE GUAMARÉ DIVULGA BALANÇO DE OCORRÊNCIAS DO 1º TRIMESTRE DE 2024

O 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré divulgou nesta quarta-feira (10), o balanço de todas as Ocorrências Policiais Militares, atendidas no primeiro trimestre de 2024 no município de Guamaré. O objetivo é manter a população informada sobre o trabalho da Polícia Militar no município.

A Polícia Militar esteve prestando o primeiro auxilio a população em todos os bairros, assentamentos e distritos da cidade. A partir dos gráficos você poderá ter conhecimento, a saber:

Tipos de Ocorrências: Você poderá verificar quais os tipos de ocorrências que mais aconteceram no município;

Quantidades de ocorrências por bairros de Guamaré: você poderá verificar quais os bairros com maiores incidências de ocorrências e verificar a posição do seu bairro no ranking geral;

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “agradecemos a cada cidadão que se junta a nós no combate a criminalidade através das suas denúncias, por uma Guamaré mais segura”. Comentou.

Com informações da Policia Militar