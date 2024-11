POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL PRENDEM HOMEM POR DIRIGIR EMBRIAGADO E CAUSAR ACIDENTE COM UMA JOVEM EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, com o apoio da Guarda Municipal, prendeu na tarde desta quarta-feira (27), um homem suspeito de conduzir um veículo embriagado e causar um acidente com uma jovem motociclista em Guamaré.

A ação se deu, por volta das 17h, após os Policiais Militar receberem o pedido de apoio da Guarda Municipal de Guamaré, para uma ocorrência de acidente de trânsito na RN401, no Conjunto Salina da Cruz.

Ao chegar ao local a Equipe foi informada pelos GCM sobre a identificação do suspeito e que ele havia se evadido do local com destino ao Conjunto 120. A vítima teria sido socorrida ao Hospital Municipal com leves escoriações.

A Equipe fez contato com a vítima que informou que o homem teria parado bruscamente a sua frente. Ao tentar desviar teria batido no veículo e caído. O homem desceu do carro apresentando sinais visíveis de embriaguez e estaria com uma garrafa de bebida na mão. Após pedir a vítima para desobstruir a via o homem entrou no carro e evadiu-se.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, ele disse que: “a Equipe realizou a coleta de informações e fez buscas onde recebeu a informação de que o condutor do veículo estaria numa casa no Conjunto Vila Maria. O homem foi localizado e ao ser abordado pelos policiais apresentava forte odor etílico e desorientação. Ao ser questionado o suspeito confessou o fato e informou ter consumido bebidas alcoólicas. No veículo ainda foi encontrado o frasco da bebida. Foi dada voz de prisão pelos crimes de LESÃO CORPORAL CULPOSA (Art 303 da Lei 9.503/1997 – CTB) cc CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (Art 306, § 2° da Lei 9.503/1997 – CTB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar