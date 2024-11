POLÍCIA MILITAR INTENSIFICA SEGURANÇA EM TODO O RN COM A “OPERAÇÃO FORÇA TOTAL”

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) iniciou, nesta quinta-feira (21), a 9ª edição da “Operação Força Total”, que intensifica o policiamento em todos os 167 municípios do estado.

A ação, coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNCG), ocorre simultaneamente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com foco na redução da criminalidade e no fortalecimento da segurança pública por meio de ações preventivas e ostensivas.

Em Natal, mais de 300 policiais foram mobilizados para reforçar o efetivo habitual dos batalhões de área. A operação, que se estende até as 23h59 desta sexta-feira (22), contempla ações estratégicas em áreas de maior tráfego, além de blitz em rodovias estaduais, abordagens a veículos e pedestres e o cumprimento de mandados de prisão.

O planejamento também inclui a intensificação do policiamento em locais considerados prioritários para aumentar a segurança da população.

A “Operação Força Total” reafirma o compromisso da Polícia Militar em proteger a sociedade potiguar, reforçando a presença policial e garantindo uma resposta firme ao crime.

Fonte: PMRN