POLÍCIA MILITAR PRENDE EM FLAGRANTE UM DOS SUSPEITOS DE FURTOS DE FIOS EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta segunda-feira (05), um suspeito que seria integrante de uma ORCRIN que tem praticado diversos furtos de fios nos municípios de Guamaré, Macau e outras cidades da região.

A ação criminosa vem causando grandes transtornos à população, ao serviço público, como hospitais e escolas, e também ao comércio e empresas locais com as constantes quedas de energia.

O intenso patrulhamento realizado pela Polícia Militar resultou, por volta das 22h, na prisão de um dos envolvidos que durante a ação da Equipe foi encontrado escondido em área de mata. Isto representa um importante passo nas investigações que estão em andamento.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a ação frustrada pela polícia resultou na apreensão de 04 rolos de fios de cobre, 02 luvas de borracha, 01 celular e 03 motocicletas. Foi dado voz de prisão e o suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio, onde foi autuado pelo crime de FURTO QUALIFICADO (Art 155 § 4°, Inc I do CPB) cc ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA (Art 265 caput do CPB) cc DANO QUALIFICADO (Art 163, Parágrafo único, Inc III do CPB)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar