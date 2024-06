POLÍCIA MILITAR PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta terça-feira (11), um homem com um Mandado de Prisão de Preventiva que estava foragido da Justiça.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a ação se deu após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que um homem estaria ameaçado um casal com uma faca na Rua 07 de Setembro, centro da cidade. A Equipe se deslocou até o local e encontrou o suspeito portando o objeto. Durante consulta aos dados do abordado, foi verificado que constava contra ele um Mandado de Prisão em aberto de número 0100072-09.2020.8.20.0148. 01.0001-17, expedido pela 2ª VARA DA COMARCA DE MACAU – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Foi dado voz de prisão e o suspeito conduzido a 5ª DRPC no Distrito de Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar