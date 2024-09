POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM EXTENSA FICHA CRIMINAL POR AGREDIR COMPANHEIRA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na manhã desta sexta-Feira (20), um homem suspeito de agredir sua companheira com socos no rosto, na Comunidade Morro do Judas, zona rural do município de Guamaré.

A ação se deu por volta das 08h30, após os Policiais Militares receberem uma denúncia feita pela mãe da vítima, informando que o companheiro de sua filha teria batido nela. A mulher disse que o homem estaria fugindo para o distrito de Baixa do Meio, com a intenção de conseguir um veiculo de lotação para Natal.

Após a vítima ser contactada, a mesma informou que estaria ingerindo bebidas alcoólicas numa reunião de família na noite anterior, quando o companheiro teria ficado com ciúmes dela com o padrasto. Após as pessoas irem embora por volta das 23h, os dois teriam discutido quando começaram as agressões. O homem ainda teria tomado o celular da vítima e quebrado a tela no chão para que ela não ligasse para a Polícia. Pela manhã a mulher conseguiu pegar o celular e entrar em contato com a mãe que acionou a PM. A mulher estava com vários hematomas no rosto.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a Equipe fez diligências para localizar o suspeito, quando o visualizou andando as margens da RN João Pedro Filho. O homem foi abordado e confessou o crime aos Policiais. Ao ser consultado seus dados foi verificado que o indivíduo possuía varias passagens pela Justiça por crimes como TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CONSUMO DE DROGAS e inclusive VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Maria da Penha) com uma medida protetiva contra uma outra ex-companheira. Foi dado voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA CC VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). O suspeito foi conduzido a 61ª Delegacia de Guamaré para os procedimentos cabíveis”. Comentou

