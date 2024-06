POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR DAR SOCOS NO TÓRAX E ABDÔMEN DA COMPANHEIRA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde deste domingo (09), um homem suspeito de agredir sua companheira e furtar um botijão de gás da vítima, na comunidade de Lagoa Seca, distrito do município de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma ligação informando que uma mulher teve seu botijão furtado por seu companheiro. Segundo a denúncia o homem também estaria bastante agressivo.

Ao chegar ao local, a vítima informou aos policiais que teria sido agredida com vários socos na altura do tórax e abdômen. Para tentar se defender das agressões a vítima teria conseguido morder o agressor em várias partes do corpo, conseguindo se desvencilhar e pedir ajuda.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe esteve no endereço informado e localizou o possível agressor ainda na residência. Foi dado voz de prisão pelos crimes de LESÃO CORPORAL DOLOSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Art 129, § 9º do CPB) (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) cc AMEAÇA (Art 147 do CPB) cc FURTO (Art 155 Caput do CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Baixa do Meio para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar